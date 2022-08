Asielzoekers van Ter Apel via Valkenburg naar Maastricht

40 vluchtelin­gen tijdelijk gehuisvest in Limburgs gouverne­ment

Veertig vluchtelingen kunnen tijdelijk terecht in een bijgebouw van het gouvernement in Maastricht. Het gaat volgens de provincie Limburg om mensen voor wie geen plaats is in de reguliere opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De asielzoekers kunnen vanaf eind juli tot uiterlijk 1 oktober terecht in ‘t Lab naast het Limburgse provinciehuis.

26 juli