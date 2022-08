Auto botst na aanrijding tegen huis in Heerlen

Limburg wil geen windmolens in buurt Einstein Telescoop

De provincie Limburg wil niet dat er in de buurt van de gewenste plek voor de Einstein Telescoop in Zuid-Limburg windmolens worden gebouwd. Ook willen Gedeputeerde Staten (GS) een onderzoeksplicht voor nieuwe initiatieven op het gebied van mijnbouw en ontgrondingen in de buurt van de plek waar het observatorium voor zwaartekrachtsgolven moet komen. GS stelden een nieuwe omgevingsverordening op waarin deze bepalingen staan en die ligt nu ter inzage. In december hakken Provinciale Staten de knoop door.

