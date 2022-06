Auto raakt van de weg na botsing met busje in Venlo: bestuurder zwaargewond

Limburg: Rijk moet beurs trekken voor gevolgen stikstofre­duc­tie

Limburg zal een claim indienen bij de minister zodra duidelijk is welke maatregelen in de provincie genomen moeten worden om de emissie van stikstof fors terug te dringen. De provincie staat landelijk gezien procentueel voor de grootste opgave om deze emissie terug te dringen, gemiddeld met 52 procent. Per gebied kan dat verschillen, op sommige plaatsen is de reductie van stikstofemissie veel hoger als doel gesteld, aldus een woordvoerster van verantwoordelijk gedeputeerde Geert Gabriëls (stikstof en natuur).

10 juni