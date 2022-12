Auto rijdt bungalow Kerkraadse buren binnen

De automobilist is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam meteen ter plaatste om de auto weg te slepen.

Babyslaapkamer

De auto ramde de auto de muur en het raamkozijn van het huis. reed in op de babykamer. Het kindje was niet in de kamer aanwezig. Omdat de ravage aan de bungalow groot is, onderzoekt de brandweer of het pand nog wel veilig is.