Auto vliegt uit de bocht bij Simpelveld: één gewonde

Zonnige intocht Sinter­klaas, Limburg mogelijk 17 graden

Het lijkt morgen prachtig weer te worden tijdens de intocht van Sinterklaas in Nederland. Volgens Weeronline wordt het een droge en zonnige dag met aangename temperaturen. In de noordelijke provincies wordt het maximaal 13 graden, terwijl het in Limburg 16 of 17 graden kan worden.

11 november