Bedrijfsbussen botsen bewust op elkaar na verkeersruzie

Met video OM: Peter Gillis beet Nicol in rug en neus, kneep in haar borsten en rukte een oorbel uit

Realityster Peter Gillis (60) heeft zijn vriendin Nicol Kremers (32) in haar rug en neus gebeten, tegen de muur geduwd, in haar borsten geknepen en aan haar oor, armen en haren getrokken. Dat is de verdenking die de officier van justitie vandaag bekendmaakte bij de rechtbank in Den Bosch.

12 augustus