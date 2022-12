Belgische prinses Louise studeert sinds dit studiejaar aan Maastricht University

25 boeren tekenden opkoopcon­tract in Limburg

In Limburg hebben 25 boeren een opkoopcontract getekend. De provincie koopt hun bedrijven op en brengt de uitstoot van ammoniak daarmee terug met 124 ton per jaar. Het gaat om boerenbedrijven langs kwetsbare natuurgebieden. De opkoopregeling gold tot en met woensdag, met ingang van donderdag is er geen regeling meer.

1 december