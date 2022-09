Bisdom Roermond heeft erfgoed Limburgse kerken geïnventariseerd: ‘monsterklus’ liep jaren uit

Het bisdom Roermond heeft alle spullen in de Limburgse kerken laten inventariseren en opgeslagen in een landelijke digitale database. Daarmee is het religieuze culturele erfgoed in zo’n driehonderd kerken in Limburg gefotografeerd en beschreven. Naast de katholieke zijn ook de protestantse kerken meegenomen in dit project. Een woordvoerder sprak maandag over een ‘monsterklus’.

Hij zei dit na berichtgeving hierover op 1Limburg. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de digitale inventarisatie van het totale roerende erfgoed in de kerken drie jaar zou duren, maar het werden er vijf, aldus de woordvoerder. In die tijd hebben enkele projectmedewerkers van het bisdom samen met een aantal vrijwilligers alle kerken bezocht. ,,Het gaat om alle losse voorwerpen in kerken die van waarde zijn”, aldus de woordvoerder.

Er was in de jaren 70 en 80 al een papieren inventarisatie gemaakt. ,,Maar dat ging toen ouderwets met typemachine en zwart-wit-foto’s’’, zei de woordvoerder. ,,Bovendien was die inventarisatie achterhaald en aan vernieuwing toe.” Die oude lijsten zijn nu vervangen door het digitale overzicht en opgeslagen in een besloten database van het Catharijneconvent in Utrecht.

Per kerk is een kerncollectie vastgesteld die zo waardevol is dat die behouden moet blijven. Parochies krijgen een toegangscode waarmee ze in de database kunnen zien wat van hun kerk is opgenomen, en eventuele wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld bij sluiting van de kerk of overname van spullen uit een sluitende kerk.

De aanpak waarbij alle kerken in een bisdom worden geïnventariseerd is volgens de woordvoerder uniek in Nederland.