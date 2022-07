Boeren blokkeren ingang isolatiebedrijf Roermond

Tweede vrije training LIVE | Max Verstappen zet onder luid gejuich snelste tijd neer in Oostenrijk

In aanloop naar de sprintrace die voor 16.30 uur op de planning staat, wordt vanmiddag eerst nog de tweede vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk verreden. Max Verstappen overtuigde vrijdag door zowel in de eerste vrije training als in de kwalificatie voor de sprintrace de snelste tijd te laten noteren. Volg alle ontwikkelingen op de Red Bull Ring in Spielberg, waar veel Nederlandse fans aanwezig zijn, via de livewidget hierboven en het liveblog hieronder. De tweede vrije training begon om 12.30 uur.

13:02