Bosuil opgedoken in Sterrebos, kap deels stilgelegd

Ecologen hebben een bosuil ontdekt in een boom aan de rand van het Sterrebos naast VDL Nedcar in Born. De provincie Limburg heeft daarop vrijdag besloten dat de boom waarin de uil zit niet gekapt mag worden. Ook bomen binnen een straal van 75 meter daaromheen mogen niet omgezaagd worden, liet een woordvoerder van de provincie vrijdagmiddag weten. “Omdat het een nest met eieren is, gaan we ervan uit dat er mogelijk sprake is van een koppeltje bosuilen”, aldus de woordvoerder.

De actiegroep rond het Sterrebos vindt dat de hele kap moet worden stilgelegd wegens de aanwezigheid van het bosuilenpaar. De actiegroep, die twaalf dagen lang het bos vergeefs bezette om kap tegen te gaan maar dinsdag uit het bos gehaald werd, vindt de maatregel van de provincie niet ver genoeg gaan. “VDL heeft ontheffing aangevraagd voor de kap maar de bosuil is hierin niet genoemd”, aldus een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos. “Dit betekent dat VDL in overtreding is en de kap onmiddellijk moet stoppen.”

“Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn bosuilen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de bosuil is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. Overtreding van de Wet natuurbescherming is een economisch delict”, aldus deze woordvoerster.

De uil werd woensdagavond al gevonden, maar het nieuws werd vrijdagmiddag pas door de provincie naar buiten gebracht. Ecologen die in opdracht van eigenaar VDL voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de kap verrichten zagen het dier zitten. Ze belden daarop met de provincie, die daarop besloot dat de boom niet tegen de vlakte mag.

VDL kapt een groot deel van het Sterrebos, omdat de naastgelegen autofabriek Nedcar wil uitbreiden. Met die uitbreiding hoopt VDL buitenlandse bedrijven ertoe te verleiden in Born auto’s te laten produceren. Zo zijn er momenteel gesprekken met het Amerikaanse bedrijf Rivian, dat zoekt naar een fabriek in Europa die elektrische auto’s kan produceren. Volgens Red het Sterrebos is helemaal niet zeker dat de deal doorgaat en ligt het bos straks om terwijl dat nergens voor nodig was.