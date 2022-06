Anderhalf miljoen euro van anabolenkoning in beslag genomen

M. is de Hoensbroekse hoofdverdachte in één van de grootste Nederlandse anabolenonderzoeken ooit. Volgens opsporingsdiensten zat Leroy, al dan niet met anderen, achter websites als steroiden.com en steroidenshop.com. Via alleen al één van die websites zijn volgens de politie in vier jaar tijd 60.000 bestellingen geplaatst door zo’n 11.000 klanten en zorgde dat voor een omzet van zes miljoen euro. De handel in anabole steroïden is strafbaar gesteld in de geneesmiddelenwet. Overtreding daarvan kan in theorie leiden tot jarenlange gevangenisstraffen. Het gebruik van dergelijke middelen is wél toegestaan.