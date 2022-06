Scooterrijder opgepakt voor heling in Landgraaf

Bij aanhouding gaf de man aan dat hij niet in bezit van een rijbewijs is en dat het voertuig gestolen was. Uit onderzoek bleek dat de scooter in Duitsland was ontvreemd. Verder bleek de tweewieler samengesteld uit onderdelen van meerdere scooters. De agenten zagen verder dat het slot van de scooter was getrokken.