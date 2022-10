Burgemeester Donders van Roermond treedt af

In een persbericht laat Donders weten:,,“Ik neem dit besluit met pijn in mijn hart en slechts omdat het niet anders kan.” Haar besluit komt na jaren van conflicten en openlijke ruzies in de gemeenteraad van Roermond. Daarbij vlogen met name het voor corruptie veroordeelde raadslid Jos van Rey en Donders elkaar geregeld in de haren.