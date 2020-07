Burgemeester Heijmans gebruikte rijksgeld om Syrisch gezin te laten onderduiken

RTL komt met kinderver­sie Expeditie Robinson: Expeditie Onder­gronds

29 juni Eindelijk krijgen ook de jeugdige fans van Expeditie Robinson de kans met elkaar de strijd aan te gaan tijdens een spannende survivalshow. In het gloednieuwe Expeditie Ondergronds, dat zich afspeelt in het ondergrondse Limburg, wordt een groep jongeren deze zomer 72 uur lang danig op de proef gesteld. De presentatie is in handen van ervaringsdeskundige Shary-An, vorig jaar nog deelnemer van Expeditie Robinson.