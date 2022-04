Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren thuis bedreigd: ‘Ik pik dit niet’

Geregeld bedreigingen

Hessels zegt de afgelopen jaren geregeld geconfronteerd te zijn met bedreigingen van allerlei aard. ,,Van ontevreden inwoners tot echt zware criminelen. In die tijd is ons huis goed beveiligd en er waren tijden dat de politie vijf keer per uur kwam langsrijden. Gelukkig is dat voorbij. Maar als we eerlijk zijn, maakt het onfatsoen en het gebrek aan respect voor ons privédomein van de afgelopen tijd meer indruk dan een doodsbedreiging door iemand die al eens een moord begaan heeft (ja, ook dat hebben we meegemaakt). In het gemeentehuis en op openbare plaatsen mag iedereen zijn mening uiten en demonstreren. Niet bij ons huis.”