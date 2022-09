Burgemeester van Maastricht stopt vanaf zomer volgend jaar: ‘Met volle energie en inzet afsluiten’

Penn, geen lid van een politieke partij, werd in 2015 burgemeester van Maastricht, nadat de gemeenteraad het vertrouwen in haar voorganger Onno Hoes (VVD) had opgezegd. Eerder was Penn vicepresident van de rechtbank in Maastricht, hoofdofficier van justitie van het parket in Maastricht en lid van het College van procureurs-generaal in Den Haag.