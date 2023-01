Burgemeester Venlo doet geen aangifte van racisme wegens leuzen op UWV-gebouw

Scholten komt tot dat besluit omdat de zaak al in behandeling is bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Daarom heeft aangifte doen geen toegevoegde waarde, laat een woordvoerder weten aan De Limburger . „Wel zullen we alle medewerking geven aan het onderzoek van het OM”, zei een woordvoerster van de burgemeester vandaag. Eerder noemde Scholten de teksten nog ‘ verwerpelijk en on-Venloos ’.

Op oudejaarsavond zorgde een soortgelijke actie in Rotterdam landelijk voor ophef. Op de Erasmusbrug werden leuzen als ‘Vrolijk blank 2023’ en ‘White Lives Matter’ geprojecteerd. Ook de zogenoemde ‘veertien woorden’ (We must secure the existence of our people and a future for white children) was te lezen, een leus die wordt gebruikt door rechts-extremisten.