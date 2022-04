Bus vanuit Maastricht naar Kiev vertrokken

De meeste van de 61 reizigers in de bus hadden bestemmingen in Duitsland of Polen. In Maastricht stapte de Oekraïense Oksana Radionova (31) op de bus. Ze zei terug naar haar woning in Kiev te gaan omdat ze er niet in geslaagd is een opvang voor haar drie katten te vinden. Die hebben nog genoeg eten en drinken, zei ze. Haar vader zou de dieren verzorgen, maar hij vluchtte een week na haar ook naar het westen. ,,Ik heb geen keus”, vertelde Oksana. ,,Ik ben doodsbang. ‘s nachts vallen bommen op de stad, maar ik kan mijn katten niet in de steek laten.”