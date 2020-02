Carnavalisten in shock na dodelijk ongeluk met optochtwagen in Meerssen

De carnavalswagen met daarop een grote viool ligt gistermiddag iets na half zes op zijn kant aan de voet van de Lange Raarberg in Meerssen. Een paar minuten eerder is de bestuurder van de trekker na afloop van de optocht van Meerssen vertrokken naar Ulestraten.



In de steile afdaling, in een flauwe bocht naar links, gaat het mis. De trekker raakt door onbekende oorzaak van de weg en glijdt met wagen en al rechts het talud naar beneden. De bestuurder komt onder de trekker terecht en raakt zwaargewond.



Een groep carnavalisten uit Ulestraten ziet het ongeluk gebeuren, slaat alarm en kijkt even later in shock toe hoe toegesnelde hulpverleners de man proberen te redden. De inspanningen zijn tevergeefs.