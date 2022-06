Code geel vanwege onweersbuien: hagelstenen tot 2 centimeter

Morgen kan het in de tweede helft van de middag gaan onweren. Bij deze onweersbuien is er plaatselijk kans op windstoten rond 60 kilometer per uur, veel regen in korte tijd (30 millimeter in een uur) en kunnen er hagelstenen van 1 tot 2 centimeter vallen. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden, aldus het meteorologisch instituut, dat verwacht dat de onweersbuien in de tweede helft van de avond naar het noorden wegtrekken.