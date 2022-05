Dierenbeschermers naar Hof om vangen dassen in Roermond

'Roermondse' dassen na weken uitgezet bij Stramproy

De ,,Roermondse” dassen die in februari werden gevangen in Roermond, zijn woensdag uitgezet in de bossen bij Stramproy in de buurt van Weert. Vader en moeder das en hun twee pasgeboren jonkies moesten weg uit Roermond omdat in hun leefgebied werd gebouwd. Sindsdien zaten ze in een opvang in Opglabbeek (België).

