Dit jaar al 160 weglopers bij Limburgse jeugdinstelling: ‘Problemen van jongeren steeds zwaarder’

Uit de jeugdzorginstelling Icarus van Via Jeugd in Cadier en Keer (Limburg) is dit jaar al zo’n 160 keer iemand voor korte of langere tijd weggelopen. Dat meldt 1Limburg . De politie sloeg deze maand alarm over ‘ urgente vermissingen ’ van twee tienermeisjes uit de jeugdinstelling. Beiden zijn inmiddels weer terecht.

,,De problemen waarmee jongeren bij ons kampen worden steeds zwaarder”, zei directeur Harm Wijgerangs onlangs tegen de L1 Nieuwsshow. Hij ziet het afgelopen jaar een ‘kanteling in de aard van problematiek’. ,,We zien steeds meer tieners die drugs dealen of gebruiken, of die al in criminele netwerken zitten. Daar maken we ons grote zorgen om.”

Van de twee tienermeisjes is niet bekendgemaakt waarom ze uit de instelling verdwenen. In slechts enkele gevallen leidt een vermissing tot een opsporingsbericht. In mei en juni sloeg de politie in korte tijd drie keer alarm omdat de veiligheid van de jongeren in gevaar was.

Kerfstok

Icarus is een jeugdzorgplus-instelling. Dat is een gesloten instelling voor jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. De voordeur is dicht maar ‘echt opsluiten mag niet’. ,,We kunnen ze niet binnenhouden met een bewaker ernaast, want strafrechtelijk hebben de jongeren niks misdaan.”

Wijgerangs zegt dat capaciteitsproblemen bij jeugdgevangenissen ertoe leidt dat er steeds meer jongeren binnenkomen die wel het een en ander op hun kerfstok hebben. ,, Aan de andere kant krijgen we ook steeds meer jongeren die eigenlijk in een open instelling moeten zitten, maar ook daar is onvoldoende plek”, zegt hij tegen de Limburgse omroep.

Icarus neemt verschillende maatregelen om te voorkomen dat jongeren de benen nemen, zoals onderwijs, dagbesteding en ‘gewoon aanwezig zijn.’