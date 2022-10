Dode bij woningbrand in Heerlen

Fietser overleden na aanrijding met auto in Greven­bicht: verdachte meldt zich bij politie

Een 60-jarige fietser uit het Limburgse Grevenbicht is gisterenavond overleden na een aanrijding met een auto op de Houtstraat in diezelfde plaats. De bestuurder van de auto reed door na het ongeval, maar later meldde een verdachte zich op een politiebureau, aldus de politie. Of de 29-jarige man uit Heerlen de bestuurder is, wordt onderzocht. Hij is aangehouden.

