Dode in kanaal Nederweert na acht maanden geïdentificeerd, gaat om vermiste Duitse vrouw

video Politie ontvangt ruim 40 tips over dode vrouw in Limburgs kanaal

De politie heeft ruim veertig tips ontvangen over de overleden vrouw die vorig jaar september in het kanaal bij het Limburgse Nederweert is aangetroffen, zo is vandaag bekendgemaakt. Ondanks maanden van onderzoek is nog altijd niet bekend wie de vrouw is.

2 februari