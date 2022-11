Drie mannen krijgen taakstraf voor illegaal opgraven vliegtuig uit Tweede Wereldoorlog

Diepe kuil

Tim W. (43) besloot in 2018 te gaan graven naar het vliegtuig en riep daarvoor de hulp in van twee medeverdachten. Ze groeven volgens de politie een kuil van zo’n 4 tot 5 meter diep. Wie dieper graaft dan 30 centimeter heeft daarvoor een vergunning nodig, en die hadden de drie niet.

De zwaarste straf ging naar de 38-jarige Jordy G., die spullen had opgegraven, gestolen en doorverkocht, en verder gevaarlijke munitie in bezit had. Daarvoor legde de rechtbank honderd uur taakstraf op. Hij werd bovendien gestraft voor een lopende proeftijd in een vuurwerkzaak, een taakstraf van 180 uur. In totaal kreeg hij 280 uur taakstraf opgelegd en een maand voorwaardelijke celstraf. Tegen hem had het Openbaar Ministerie (OM) 280 uur geëist.