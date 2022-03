Drie tips over laatste verdachte voetbalrellen MVV-Roda JC na Opsporing Verzocht

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte in het Maastrichtse stadion De Geusselt op een agent probeert te spugen en een ander probeert te schoppen. De beelden van de MVV-aanhanger zullen worden verwijderd zodra de verdachte zich meldt of wanneer de politie de gouden tip ontvangt.

Crimineel gedrag

Scheidsrechter Joey Kooij legde de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd in eerste instantie stil omdat vanuit het uitvak vuurwerk op het veld werd gegooid. De tussenstand op het moment van staken, in de 42ste minuut, was nog 0-0. Daarna gingen er ook supporters het veld op. De Mobiele Eenheid moest ingrijpen. Daarbij werden ook klappen uitgedeeld. Omdat de onrust daardoor alleen maar toenam, besloot Kooij ruim een half uur later de Limburgse derby in Maastricht definitief niet meer te hervatten.



MVV Maastricht en de Gemeente Maastricht lieten al snel na de wedstrijd weten dat de daders van de rellen tijdens de voetbalwedstrijd worden opgespoord en gestraft. Toenmalig demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus sprak op Twitter over ‘gewelddadig crimineel gedrag’. Hij sprak met burgemeester Penn en de politie. ,,Dit heeft niets met voetbal te maken. Politie en OM doen er alles aan om relschoppers lik op stuk te geven.‘’ Hij kondigde aan snel in gesprek met de KNVB te gaan over de rellen.