Drievoudig moordverdachte Thijs H. opnieuw voorgeleid

Zorgen in Limburg om brandrisi­co zorgwonin­gen

10:28 De kans dat in Limburg brand uitbreekt op plekken waar ouderen wonen, is volgens de brandweer dusdanig groot dat het zorgen baart. Problematisch is dat de hulpdiensten niet weten waar de steeds groter wordende groep precies woont, zo meldt De Limburger.