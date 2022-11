Drone dropt mobieltjes en opladers op binnenplaats gevangenis Sittard, justitie ziet structureel probleem

Het incident deed zich voor in de nacht van zaterdag 5 november op zondag 6 november. De smokkelwaar zat in twee pakketjes. In ieder pakket zaten twee telefoons met oplader en simkaart. ,,De pakketjes waren zorgvuldig ingepakt en volgeplakt met gras, zodat deze niet zouden opvallen op de grasmat van de wandel- en sportplaats”, aldus de woordvoerster van justitie. ,,Deze plekken binnen de muren worden dagelijks gecontroleerd voordat gedetineerden er gebruik van maken.” De gevangenis in Sittard beschikt over een dronedetectiesysteem, dat de smokkelpoging onmiddellijk opmerkte.