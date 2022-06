Duitser Kerkrade werd gedood tijdens overhandigen grote som geld: ‘Uit de hand gelopen vorm van oplichting’

De Duitser had bij het Roda JC Stadion afgesproken voor een zakelijke transactie. Het slachtoffer had via internet een woning te koop aangeboden, waarop werd gereageerd door Duits sprekende lieden die zich voordeden als een Luxemburgse investeringsmaatschappij. Na meerdere afspraken over de verkoop van de woning werd gesproken over het inwisselen van zwart geld. ,,De oplichters wilden graag een groot geldbedrag omwisselen voor kleiner biljetgeld. Het slachtoffer had daarom op 23 juni een groot bedrag aan contant geld bij zich”, aldus de politie.