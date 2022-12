Duitsland grijpt in bij ‘mensonwaardige’ huisvesting arbeidsmigranten door Nederlandse bedrijven

De Duitse autoriteiten hebben gisteravond in het Duitse grensgebied bij Roermond en Venlo invallen gedaan in woningen waar Nederlandse en Poolse bedrijven arbeidsmigranten huisvesten. Een aantal van deze onderkomens werd gesloten omdat er levensgevaarlijke toestanden heersten of er geen verwarming was.

In de onderkomens bleken zo’n zeventig Roemeense en Poolse werknemers gehuisvest van firma’s in de Nederlandse vleesindustrie en Poolse bedrijven op het gebied van logistiek en bouw. Alle uitzendkrachten bleken in Nederland werkzaam.

Minister Josef Laumann van sociale zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen (NRW) zei vandaag dat de actie te maken heeft met uitzendbureaus ‘die hun medewerkers uitbuiten en in mensonwaardige onderkomens huisvesten waarvoor ze extreem hoge huren moeten betalen.’ In totaal viel een grote politiemacht gisteravond binnen in zes wooncomplexen in Nettetal en Brüggen, waarbij uiteenlopende misstanden werden ontdekt. Drie onderkomens in Nettetal verkeerden in dermate desolate toestand dat de bewoners levensgevaar liepen. Er waren geen maatregelen tegen brand genomen en er waren geen reddingswegen. De onderkomens werden per direct geruimd.

‘Woekerhuren’

Naar eigen zeggen betalen de arbeidsmigranten per bed zo’n 90 euro huur per week, in kamers waarin twee of meer arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Woekerhuren, aldus de bij de invallen betrokken instituties. In Nederland actieve bedrijven kopen volgens de Duitse autoriteiten in het Duitse grensgebied relatief goedkope woningen en wooncomplexen op die vervolgens tegen hoge prijzen verhuurd worden aan arbeidsmigranten uit Oost- en Zuidoost-Europa. Deze mensen worden volgens de Duitsers vaak met valse beloften geworven in hun thuisland en vervolgens in dubieuze onderkomens gehuisvest.

Het gaat om de vierde grote controleactie tegen huisvesting in het Duits-Nederlandse grensgebied door Nederlandse bedrijven. Eerder werden die gehouden in Geldern en Emmerich (februari), in Goch (mei) en in Gronau en Südlohn (november). Aan de actie deden de ministeries van sociale zaken en van woningbouw van NRW mee, evenals de European Labour Authority ELA. Ook Poolse en Roemeense instanties deden mee aan de controles.