Dura Vermeer knapt landingsbaan Limburgs vliegveld op

Limburgse Staten moeten zelf beslissen over toekomst vliegveld

Het provinciebestuur van Limburg laat de beslissing over de toekomst van Maastricht Aachen Airport volledig over aan Provinciale Staten. De staten mogen op 3 juni zelf kiezen uit in totaal vier toekomstscenario’s, blijkt uit een woensdag gepresenteerd voorstel van Gedeputeerde Staten aan de Staten. Drie scenario’s laten het vliegveld bestaan, één kiest voor sluiting.

20 april