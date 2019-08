Echtpaar rijdt naar politiebureau omdat ze ruzie hebben: ‘Kunnen jullie mijn vrouw uit de auto halen?’

Limburgse parochies maakten geld over aan oplichters

24 augustus Diverse parochies in het bisdom Roermond zijn afgelopen weken benaderd door oplichters die zich uitgeven als medewerker van de fiscus. Ze meldden zich telefonisch met het verzoek een betalingsachterstand te voldoen. In ten minste drie gevallen won de goedgelovigheid en werd inderdaad geld overgemaakt. De schade loopt, per parochie, in de duizenden euro’s.