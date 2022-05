Eerste lokale zomerse dag een feit met 25,1 graden in het Limburgse Ell

Meestal stijgt het kwik ergens in het land al op 1 mei boven de 25 graden. Dertig jaar geleden was dit veel later, toen was het meestal pas rond 17 mei minimaal 25 graden. De afgelopen jaren kwam het ook wel eens voor dat er in april al een zomers warme dag werd genoteerd. Vorig jaar werd het op 31 maart zelfs al zomers warm in onder meer Ell, Eindhoven en Arcen.

Vroeger kwam het echter nog wel eens voor dat de eerste zomerse dag pas in de zomer plaatsvond. In 1984 kwam het kwik bijvoorbeeld pas op 19 juni boven de 25 graden uit. In een nog verder verleden kwam het zelfs wel eens voor dat er helemaal geen zomerse dag in het jaar werd genoteerd. Dit was onder meer het geval in Den Helder in de jaren 1910, 1916, 1940 en 1956.