Eis in hoger beroep 26 jaar voor moord op Limburgse marktkoopman

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep 26 jaar cel geëist tegen de 55-jarige Ronnie S. voor de moord op de Limburgse marktkoopman Andy de Heus (30). Justitie beschuldigt S. er tevens van dat hij het stoffelijk overschot van het slachtoffer heeft weggemaakt.

De Heus werd op 18 december 2012 in een vakantiewoning in Stevensweert met vijf kogels gedood, waaronder twee in het hoofd. Pas op 18 februari 2016 vond de politie tijdens een zoekactie de stoffelijke resten van het slachtoffer. De Heus was begraven in een geïmproviseerd graf op een paar kilometer afstand van het vakantiehuis.

S., afkomstig uit Sittard, heeft bekend dat hij De Heus heeft doodgeschoten, maar niet met vooropgezet plan, zoals het OM stelt. Tijdens een ruzie over drugs zou hij buiten zinnen zijn geraakt, met de schietpartij tot gevolg. Daarna heeft hij het lichaam van de doodgeschoten man verpakt in plastic en een lijkzak, om het vervolgens te begraven. De auto van het slachtoffer stak hij in België in brand. Tegen potentiële medeverdachten is tot op heden niet genoeg bewijs op tafel gekomen. S. heeft niet over anderen willen verklaren.

S. werd in mei 2018 aangehouden. Hij zat destijds in een gevangenis in Duitsland wegens drugsdelicten. Deze straf moest hij eerst uitzitten voor hij in Nederland kon worden berecht in de zaak-De Heus.

De rechtbank legde S. in 2020 zeventien jaar cel op, na een eis tot levenslang. Het OM, dat hoger beroep aantekende tegen het vonnis, acht moord nog steeds bewezen. De Heus zou naar de vakantiewoning zijn gelokt. Volgens de rechtbank waren er wel aanwijzingen voor een plan, maar zij vond de uitleg van S. hiervoor niet onaannemelijk. Daarmee schoot het bewijs voor moord tekort, oordeelde de rechter, die op doodslag uitkwam.

Het hof doet uitspraak op 1 februari.