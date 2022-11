Ernie Brandts wordt RVC-lid technische zaken bij MVV

Met de komst van Brandts komt het aantal commissarissen binnen de Maastrichtse club op vier en is meteen ook de laatste openstaande vacature ingevuld. De 66-jarige oud-voetballer heeft een rijke en succesvolle loopbaan achter rug. Hij speelde 28 interlands en de verdediger maakte deel uit van het Nederlands elftal dat tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 1978 in Argentinië tweede werd. In datzelfde jaar won hij ook de UEFA Cup met PSV. Met die club werd hij ook tweemaal landskampioen.

Hij begon zijn loopbaan in de Achterhoek, bij De Graafschap en speelde in het buitenland voor Germinal Ekeren. Als trainer was hij, in diverse functies, werkzaam bij onder meer PSV, FC Volendam, NAC, FC Eindhoven en FC Dordrecht. In het buitenland werkte hij onder meer in Iran, Rwanda en Tanzania.