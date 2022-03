Explosief gevonden in auto Roermond

In een auto in het Limburgse Roermond is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief gevonden. De omgeving van de Beethovenstraat, waar de auto stond, werd daarop afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Rond 07.30 uur is de omgeving weer vrijgegeven.