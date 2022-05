Fietser (88) overleden na aanrijding in Beek

Hemel­vaarts­dag is zonnig en groten­deels droog: relatief koud op de Wadden

Op de meeste plekken schijnt op Hemelvaartsdag de zon, meldt Weeronline. In de nacht van woensdag op donderdag kunnen er wat buien voorkomen, maar bij het dauwtrappen is het weer droog en dat blijft gedurende de dag grotendeels zo. De zon komt op rond 5.30 uur en dan is het ongeveer 12 graden.

13:14