Fietser gewond na aanrijding in Weert

Grondwater­stan­den herstellen, maar nog niet terug naar normaal

De regen van de afgelopen weken zorgt ervoor dat de grondwaterstanden zich beginnen te herstellen, staat dinsdag in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Op veel plaatsen in het land waren de grondwaterstanden deze zomer historisch laag. Maar de situatie is nog niet normaal. Zeker op zandgronden in Overijssel, Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zijn standen nog laag.

27 september