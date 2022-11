Fietsster overleden na val: auto mogelijk betrokken

Het ging donderdagochtend tussen 10:00 en 10:30 uur fout op de rotonde van de Clavecymbelstraat en de Cantecleerstraat in Maastricht. De vrouw kwam ten val en raakte ernstig gewond. Ze is naar het MUMC+ gebracht. Daar is het slachtoffer later aan haar verwondingen overleden.

De politie denkt dat mogelijk een auto, die al in beeld is, betrokken was bij het ongeval. Onderzoek moet uitwijzen of er een aanrijding heeft plaatsgevonden of dat er iets anders is gebeurd. Daarvoor wordt de bestuurder gehoord en ook een huisarts gevraagd naar de doodszaak.