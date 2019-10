Film over leven André Rieu begin volgend jaar in bios

Dat meldt De Limburger. De film is geregisseerd door Michael Wiseman, die in 2013 ook al de serie Welcome To My World met Rieu maakte. De wereldberoemde Maastrichtse dirigent, violist en orkestleider, die op 1 oktober 70 jaar is geworden, kijkt in de film terug op zijn leven. En neemt de kijker mee terug naar zijn meest opmerkelijke concerten in onder meer Amsterdam, New York, Wenen, Sydney en Sao Paulo.