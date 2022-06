Fleuren stopt na 547 duels en 2 goals in 19 jaar met voetballen: ‘Het avontuur is voorbij’

De linksback heeft zijn statistieken nauwgezet bijgehouden. ,,In 490 competitiewedstrijden (547 inclusief beker en play-offs) heb ik 2 doelpunten mogen maken. Of het toeval is dat ik 1 van die 2 doelpunten in mijn allerlaatste minuut betaald voetbal (4 april 2022 tijdens de 4-1 nederlaag tegen Jong Ajax in minuut 90+2) is gevallen? Nee, dit heeft zo moeten zijn”, zegt Fleuren, die alleen op 21 oktober 2005 voor VVV tegen het toenmalige HFC Haarlem trefzeker was in het betaalde voetbal. ,,Het belangrijkste van dit alles vind ik dat dit me heeft gevormd tot de persoon die ik ben. Ik heb er overal zelf hard voor moeten werken, maar het is me zeker de moeite waard geweest.”