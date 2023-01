FNV-leden akkoord: 10 procent meer loon voor umc-personeel

In januari krijgen alle 80.000 werknemers van de zeven medische centra er 6 procent bij, in november volgt de overige 4 procent. De werkgevers, die zijn verenigd in de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), sloten hier voor de kerst een akkoord over met onderhandelaars van de zorgbonden. FNV Zorg & Welzijn is de grootste van die bonden. Het is nog wachten op het definitieve akkoord van enkele kleinere bonden.