Forum voor Democratie Limburg zet Statenlid Westhoff uit fractie

De keuze over zetelbehoud laten we volledig aan hem", aldus de fractie in een verklaring woensdag. Door het vertrek van Westhoff is de fractie van Forum in de Limburgse Staten verder gedecimeerd. Nog maar twee Statenleden zitten er daar in de fractie, die daar eerder al vier van de oorspronkelijke zeven zetels verloor na gedoe rondom partijbons Thierry Baudet.