Gedupeerden watersnood klagen over trage schadeafhandeling 

Zij was samen met premier Mark Rutte in Maastricht voor een gesprek met enkele door de watersnoodramp gedupeerde ondernemers. Rutte zei na afloop van het onderhoud in een door overstromingen getroffen restaurant dat niet de hoogte van de bedragen het probleem zijn, maar de snelheid waarmee ze zouden moeten worden uitgekeerd. ,,Het lastige is dat we eerst moeten kijken wat de verzekeraar doet, pas daarna komt de overheid in beeld. Het probleem is dat verzekeringen er soms lang over doen. We gaan kijken of dat sneller kan.”