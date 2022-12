Geen sirenes in Zuid-Limburg door technische storing

Gemeente mag wettelijke streep zetten door nieuwe snackbar naast school

Gemeenten krijgen de wettelijke mogelijkheid om nieuwe snackbars te weren uit wijken waar al een groot aanbod aan ongezond voedsel is, of uit de directe omgeving van scholen. Dat staat in een voorstel van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid), bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

