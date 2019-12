Gehackte Maastricht University hervat onderwijs na kerstvakantie

update Wilders ‘grapt’ over cartoonwed­strijd

29 december Geert Wilders organiseert toch geen cartoonwedstrijd. Gisteravond zei hij dat tegen het ANP, maar vanmorgen maakte hij er al grappen over. ‘And the Winner of the Cartoon Contest is’, tweette Wilders met daarbij een afbeelding van de profeet Mohammed. Gevolgd door ‘End of contest’ en twee smileys.