Gemeentes Noord-Limburg: Kijk niet weg!

Angst voor mislukte oogst Noord- en Mid­den-Lim­burg en in Brabant en groten­deels is verdwenen.

De landbouwsector is blij met de forse regenval van de afgelopen dagen, omdat daardoor de droogte in met name Noord- en Midden-Limburg en in Brabant en grotendeels is verdwenen. Dat meldt De Limburger.

7 juni