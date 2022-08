Gevangenis Sittard stuurt stagiaire weg om relatie met ex-gedetineerde

Vlak nadat de gedetineerde op vrije voeten was gekomen, tipte iemand de directie over de verhouding tussen beiden. ,,Op 8 juni is geconstateerd dat een stagiaire van de PI Sittard niet-professioneel contact heeft met een ex-gedetineerde. Daarop is per direct de toegang ontzegd en haar stage voor bepaalde tijd ook direct beëindigd”, aldus de woordvoerster.

De gevangene zat nog vast toen de stagiaire er werkte. Maar volgens de woordvoerster is niet gebleken dat de twee in die tijd al een relatie hadden. ,,De stagiaire werkte altijd onder begeleiding van een medewerker, dus ook in contact met gedetineerden”, zei ze. ,,Het is belangrijk dat de verhouding tussen medewerker en gedetineerde in een penitentiaire inrichting strikt professioneel blijft. Zo’n niet-professionele verhouding kan de veiligheid voor gedetineerden en medewerkers schaden en is dus onacceptabel.”