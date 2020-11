Gevonden in een akker: een echte schat, maar vindplaats blijft geheim

Dat schrijft De Limburger. Acht gouden munten. Een fortuin. Zeker vijf eeuwen geleden. Genoeg voor enkele karrenvrachten vol voedsel. Of voor een huis. Iemand heeft deze waardevolle schat waarschijnlijk zo’n vijfhonderd jaar geleden op een geheime plek, ergens in de huidige gemeente Horst aan de Maas begraven. Was dat echt eind vijftiende eeuw? Of misschien toch begin zestiende eeuw? Helemaal zeker is het niet te zeggen, stelt archeoloog Stijn Heeren van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). „We weten enkel dat de gouden schat anno nu door iemand met een metaaldetector in een akker is gevonden.”