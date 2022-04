Geweldsincident in Roermond: politie pakt verdachte op

Boetes geëist tegen bezetters Sterrebos bij VDL Nedcar

Het Openbaar Ministerie eist vrijdag voor de rechter in Maastricht boetes tot 240 euro tegen de voormalige bezetters van het Sterrebos in Born. Voor het bezetten van het bos eist het OM 150 euro, en voor het niet bekendmaken van de identiteit 90 euro. Omdat de meeste bezetters hun identiteit niet prijsgaven, betekent dit voor hen een eis van 240 euro. Het gaat in totaal om 41 actievoerders. De rechter doet in alle zaken om 13.00 uur uitspraak.

8 april